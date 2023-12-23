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Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 08:10, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 08:11
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Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.

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