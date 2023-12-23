New York Polis Teşkilatı'nda görevli İdris Güven 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseltildi

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
2023'te 54 şirket halka arz oldu
2023'te 54 şirket halka arz oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Başkente yeni adliye binası geliyor
Başkente yeni adliye binası geliyor
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Yeni asgari ücrette sona doğru
Yeni asgari ücrette sona doğru
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

New York Polis Teşkilatı'nda görevli İdris Güven 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseltildi

Güven, New York Polis Teşkilatı'nın yaklaşık 180 yıllık tarihinde bu üst rütbeye ulaşan ilk Türk kökenli polis oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 08:13, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 08:15
Yazdır
New York Polis Teşkilatı'nda görevli İdris Güven 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseltildi

ABD'deki en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı'nda (NYPD) görevli İdris Güven, 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine getirilerek NYPD'de şimdiye kadar bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu.

Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı NYPD'deki Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı.

19 yıldır teşkilat içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan Güven, NYPD'de, Türkiye'deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi.

Terfi töreninden sonra AA'ya konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD'de yaşadığı anlatarak, "Bugün özel bir tören için buradayız. NYPD'nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim." dedi.

Güven, ailesi ile kendileri ve Türk toplumu adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye'den gelip, çocukluğunu Türkiye'de geçirmiş bir insanın Amerika'da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir." dedi.

Şu an NYPD'nin Cezai Soruşturma Bürosu'ndaki üst düzey emniyet müdürlerinden biri olduğunu belirten Güven, NYPD'de görev alan Türk kökenli yeni polislere de başarılar diledi.

NYPD'de Türkiye'deki polis sisteminden farklı olarak ABD'deki askeri rütbe sistemi kullanılıyor. Buna göre Güven, bu rütbe ile yaklaşık 36 bin kişinin bulunduğu NYPD içindeki polislerin yüzde 99,5'inden daha yüksek düzeydeki rütbe diliminde yer alıyor.

2018'de Türkiye'de 4. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen "kaptan" rütbesi alan ilk Türk vatandaşı olan Güven, terfi ettiği yeni rütbesi ile de şu an NYPD içinde en yüksek rütbeye ulaşan Türk kökenli polis konumunda bulunuyor.

NYPD'de değişik kademelerde 200'den fazla Türk asıllı polis görev yapıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber