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10 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Sağanak ve kara dikkat

Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen karla karışık yağmur, kar ve sağanak nedeniyle 10 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 09:27, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 09:27
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10 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Sağanak ve kara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Öte yandan karla karışık yağmur beklenen Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman için 'sarı', Hakkari ve Şırnak için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunuldu.

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