Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

"Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında, 13 milyon 91 bin 486 adet doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 adet boş makaron, 81 bin 30 paket sigara, 8 bin 908 kg tütün mamulü, 9 bin 429 adet puro, 12 bin 913 adet elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak.

Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."