İsrail Nuseyrat Mülteci Kampını vurdu: 18 ölü

İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürürken gece saatlerinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının kampta bulunan bir evi vurduğu ve en az 18 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'ye yönelik hava saldırısında bir su arıtma tesisi de hedef alındı.