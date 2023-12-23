Eczacılardan yeni virüs varyantlarına karşı maske takma tavsiyesi

İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Üniversiteler hayal satıyor!
Üniversiteler hayal satıyor!
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi kabul edildi
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi kabul edildi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
2023'te 54 şirket halka arz oldu
2023'te 54 şirket halka arz oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Başkente yeni adliye binası geliyor
Başkente yeni adliye binası geliyor
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Yeni asgari ücrette sona doğru
Yeni asgari ücrette sona doğru
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Eczacılardan yeni virüs varyantlarına karşı maske takma tavsiyesi

Eskişehir'de eczacılar, covid-19 virüsünün yeni varyantlarına karşı maske kullanılarak tedbir alınmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 10:38, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 10:40
Yazdır
Eczacılardan yeni virüs varyantlarına karşı maske takma tavsiyesi

Geçtiğimiz günlerde dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde görülen Covid-19'un bir varyantı olan JN.1, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine alındı. Uzman doktorlar, covid-19 ile bağlantılı olan JN.1 varyantına karşı toplu taşıma araçları ve kapalı ortamlar gibi kalabalık yerlerde vatandaşlara maske takılmasının kendi sağlıkları açısından faydalı olacağı görüşünü belirtti. Eczacılar ise uzmanların uyarılarına rağmen vatandaşlarda maske kullanım oranında düşüş gözlemlediklerini ifade ederek, yeni varyantlara karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

"Vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi varsa maske takmalılar"

Eskişehir'de Farmakolog Eczacı Çağatay Fikret Erad, herhangi bir ateşli hastalık belirtisi olan vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunduklarında maske takmalarını tavsiyesinde bulundu. Farmakolog Eczacı Çağatay Fikret Erad, sözlerine şöyle devam etti:

"Son günlerde ateşli hastalıklarda artış olduğunu görüyoruz. Bunun viral mi bakteriyel mi olduğu konusunda tartışmalar sürüyor. Geçen sabah hastaneye gittim. Hastanede kimse maske takmıyordu. Covid-19 ile ilgili yeni varyantın olduğuna dair uzmanlar sürekli uyarıyor. Maske yeni salgınların oluşmasında tedbir için her zaman önemlidir. Eczacılar olarak şunu rica ediyoruz, vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi varsa maske takmalılar. Maske takılmadan da toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Vatandaşların biraz daha bilinçli olmasını ve maske takma konusunda özen göstermelerini istiyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber