TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Irak'ın kuzeyinde 6 askerin şehit olmasıyla ilgili "Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, bölücü katillere siper olanlar, terörizme destek olanlar, bu alçak saldırının bedelini Allah'ın izniyle misliyle ödeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Adan başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi üzerinden görüşmeler sürüyor.
TBMM Başkanvekili Adan, birleşimin başında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'a Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.
Adan, "Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, bölücü katillere siper olanlar, terörizme destek olanlar, bu alçak saldırının bedelini Allah'ın izniyle misliyle ödeyeceklerdir." dedi.