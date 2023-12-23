Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 12:25, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 12:27
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.