Gebze Teknik Üniversitesi 'mezunları en hızlı iş bulan üniversite' oldu

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı gösterge kapsamında değerlendirdiği rapor yayımlandı.

"Yurt içinde ilk işe başlama süreleri" ile ilgili verilerin ele alındığı raporda GTÜ, "mezunlarının ilk iş bulma süresinin en düşük olduğu üniversite" oldu. GTÜ öğrencileri, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "GTÜ olarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.