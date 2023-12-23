'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin "Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 14:47, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 15:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.
KUZEY IRAK'TA 6 ASKER ŞEHİT
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
''MEHMETÇİKLERİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR''
Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.