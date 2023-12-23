Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Beşiktaş'ta eğlendikleri barda polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş, tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 15:43, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 15:44
Şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş'ta bir barda karıştığı olay sonrası çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olay dün gece yaşandı. Bir barda eğlenen Atilla Taş, dışarı çıkarılmak istendi.
İşletme sahipleri olayın büyümesi üzerine polis çağırdı.
Taş'ın ve eşinin polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı