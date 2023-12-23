Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi

Irak'ın kuzeyinde dün bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

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