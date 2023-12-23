Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Ekipler, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 20 bin 342 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda otomobille drift yaptığını belirledi.

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