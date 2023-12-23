Maden ocağında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti
Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağında kamyonun çarptığı işçi, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 17:14, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 17:16
İ.M. idaresindeki kamyon, manevra yaptığı sırada Ahmet Coşar'a (59) çarptı.
İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 5 çocuk babası Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen Coşar'ın cenazesi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.