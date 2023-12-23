Kuzey Irak'ta 6 şehit: Hain saldırı nasıl gerçekleşti?

Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiğine vurgu yaptı.

- Birlik, son derece ağır hava koşullarını fırsat bilen teröristlerin saldırısında şehit verdi, teröristler bir süre sonra kaçmaya çalıştı ancak komandolar sızan teröristlerin önemli bölümünü etkisiz hale getirdi.

- Tim, bu koşullarda çatışırken ikinci destek timi hemen harekete geçti ve teröristleri hedef aldı.

Edinilen bilgiye göre terörist saldırı şöyle gerçekleşti:

Kuzey Irak'tan dün acı haber geldi. Terör Örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu 1 asker yaralandı.

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