Doğu'da kar nedeniyle yollar kapandı, tırlar mahsur kaldı

Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Polis ve jandarma ekipleri bu kara yollarında tır geçişine izin vermiyor.

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