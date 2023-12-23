Wout Weghorst: Çok şey kaybettim

Hoffenheim'un Bundesliga takımında oynayan Wout Weghorst, Beşiktaş ve Manchester United'da geçirdiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mirror'a konuşan Hollandalı, menajerinin Brentford ve Manchester United ile ilgili teklifleri sunduğunu, ancak hayalinin Manchester United'a gitmek olduğunu söyleyerek Beşiktaş'a veda ettiğini belirtti.

Weghorst'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Bir akşam menajerim beni aradı. Benimle ilgilenen iki kulüp olduğunu söyledi. Brentford'la ilgili durumu anlattı. Sonrasında Manchester United'ın istediğini söyledi. Gözyaşlarına boğuldum."

"BU TRANSFERİ MÜMKÜN KILMAK İÇİN ÇOK ŞEY KAYBETTİM"

"Beşiktaş'ın o dönemki sportif direktörüyle aram iyiydi. Hayalimin Manchester United'a gitmek olduğunu söyledim. Beni anladığını söyledi. Herhangi bir miktardan bahsetmeyeceğim ama bu transferi mümkün kılmak için çok şey kaybettim."

"MANCHESTER'DA UYUM SORUNU YAŞADIM"

"Manchester United'da Uyum sorunu yaşadım. Baskı tuhatı ve fiziksel sorunlar şimdiye kadar deneyimlediğimden daha büyüktü. Son birkaç ayda bu konuda rahattım. Old Trafford'da Real Betis'e attığım golü unutmayacağım."