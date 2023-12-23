Trabzonspor ile Başakşehir puanları paylaştı
Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekipte Batista Mendy, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 21:09, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 21:10
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti.
Mücadelenin 11. dakikasında Dimitris Pelkas'ın kaydettiği golle konuk ekip 1-0 öne geçti.
Ardından bordo-mavililer 34. dakikada Batista Mendy'nin golüyle durumu tekrardan eşitledi.
Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Trabzonspor, 27 puanla 4. sırada yer alırken, Başakşehir ise puanını 13 yaparak 13. sıraya yükseldi.
SÜPER LİG'DE İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU
Batista Mendy, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla ilk isabetli şutunda ilk golünü kaydetti.