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Defne Devlet Hastanesindeki tadilata ilişkin açıklama

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Defne Devlet Hastanesindeki tadilata ilişkin, "Tadilat işlemi 23 Aralık'ta, hasta yoğunluğunun az olduğu zamanda ve bir saatlik çalışmayla bitirilmiştir. Bu süre zarfında sağlık hizmeti sunumunu aksatan hiçbir durum söz konusu olmamıştır." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 07:16, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 07:21
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Defne Devlet Hastanesindeki tadilata ilişkin açıklama

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında hastanedeki tadilat görüntüleriyle ilgili paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında, kamuoyunda Defne Devlet Hastanesinin tamamlanmadan hizmete girdiği algısı uyandırmaya matuf paylaşımlar, iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Söz konusu mecralarda paylaşılan fotoğraf, Defne Devlet Hastanemizin teknik bakım ekibi tarafından ana poliklinik girişinde bulunan dilatasyon kapağı değişimi işlemine aittir. Tadilat işlemi 23 Aralık'ta, hasta yoğunluğunun az olduğu zamanda ve bir saatlik çalışmayla bitirilmiştir. Bu süre zarfında sağlık hizmeti sunumunu aksatan hiçbir durum söz konusu olmamıştır."

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