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Kanuni düzenleme geliyor, silahını satana yeni ruhsat yok

Silahını kaybedene, yeni ruhsatta sıkı kurallar geliyor. Çalıntı beyanı ile silahın yüksek bedelle satışı önlenecek. Terör veya suç örgütlerine silah satılmasının önüne geçilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 07:40, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 07:31
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Kanuni düzenleme geliyor, silahını satana yeni ruhsat yok

İçişleri Bakanlığı, kurusıkı silahların ateşli silahlara dönüştürülmesi ve ateşli silahlara mevzuata aykırı bir şekilde 'Vahim silah' niteliği kazandıracak parçalar monte edilmesine yönelik caydırıcı cezalar içeren yeni bir taslak hazırlıyor. Taslağa göre silah ruhsatı alımları ve ateşli silahlarla ilgili yeni kurallar geliyor. Taslak ile ilk defa silahları çalınanlarla kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. İki defa veya tek seferde beşten fazla ruhsatlı silahını kaybedenle, ruhsatlı silahı çalınan silah bulundurma ve taşıma ruhsatına sahip kimselerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere fiil tarihinden itibaren beş sene geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

Bu düzenlemenin gerekçesinde "Ruhsata bağlanmış silahların kayıp/çalıntı olduğu beyan edilerek yüksek bedelle, silah ruhsatı alınmasında engeli bulunan kişilere, terör örgütlerine veya organize suç örgütlerine satılmasının engellenmesi, ruhsatlı silahların yasa dışı kullanım alanına çıkarılmasına engel olunması, suç ve suçlu ile mücadele edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır" denildi.

YÜKSEK CEZALAR VAR

Taslağa göre, ateşli silahları, bunlara ait mermileri ve balistik öneme sahip veya monte edildiği ateşli silaha, vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, buna aracılık edenler ve satanlar, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Kurusıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak ateşli silah vasfına dönüştürenler de 5-12 yıl ceza alacak. Silaha, susturucu veya nokta atış özelliği olan aparatlar takanlara 24 seneye kadar hapis cezası verilecek.

POLİSE YENİ DÜZENLEME

Taslakta ayrıca, polislerin 55 olan emeklilik yaşının kademeli olarak 65'e yükseltilmesine yönelik bir düzenlemenin de yer alması bekleniyor. Buna göre, sınıf üstü emniyet müdürleri ve birinci sınıf emniyet müdürleri için emeklilik yaşı 65'e, diğer emniyet müdürleri için 62'ye, diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli için 60'a yükseltilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU

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