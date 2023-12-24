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İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı

Türkiye Seçil Erzan'ın futbolcu ve iş insanlarına yönelik dolandırıcılık olayını tartışırken, bu kez aralarında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe, emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kişilerin dolandırıldığı skandal bir olay daha patlak verdi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 08:05, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 08:08
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İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı

Türkiye Seçil Erzan'ın özellikle futbolcu ve iş adamlarına yönelik milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayını tartışırken, bu kez aralarında emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kişiler ve yine Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'nin de aralarında olduğu kişilerin dolandırıldığı ortaya çıktı. Olay 6 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. Bir polis memuru, Murat Ş., isimli kişi ile arkadaş ortamında tanıştığını, olay günü kahve içmek için çalışmış olduğu polis merkezine ziyarete geldiğini söyledi.

EMNİYET MÜDÜRLERİNE AİT FATURA GÖSTEREREK GÜVEN KAZANDI

Sohbet sırasında polis memuru aracını satacağını, yeni bir araba alacağını para artarsa eşine de motosiklet alacağını söyledi. Murat Ş., kamu kurumlarıyla ortak çalıştığını iddia ederek, isterse kendisine ucuz fiyata kamu kurumlarının araç filosundan otomobil alabileceğini söyledi. Polis memurunun ikna olmadığını gören Murat Ş., ikna etmek için iddiaya göre iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını göstererek güven kazanmaya çalıştı.

BAHANELERLE SÜREKLİ PARASINI ALDI

Emniyet müdürlerine ait faturaları gören emniyet mensubu kendisine 470 bin liraya alabileceği aracın satışı için anlaşma yaptı. Murat Ş., ilk olarak polisten ikamet belgesi ve aracılık yaptığı için 82 bin lira hizmet bedeli talep etti. Polis memuru parayı gönderince Murat Ş., bu kez işlemlerin onaylandığını aracını bir an önce satmasını ve kalan parayı göndermesini istedi. Paranın yetişmesi için polis memuru kredi çekerek aracın ücretini gönderdi. 10 adet havale ile toplamda 666 bin 249 lira gönderen polis memuru her seferinde farklı bir bahane ile parasının alındığını fark etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Paranın alınması ve olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hiçbir hareket olmadığını fark eden polis memuru konuyu Murat Ş.'ye sorduğunda araçların tırlarla İstanbul' geldiğini otoparkta ekspertiz işlemlerinin yapıldığını söyledi. Bir süre sonra araçlara kamu kuruluşundan şerh konulduğunu biraz daha beklemesi gerektiğini öğrenen polis şahsa kendisini dolandırdığını parasını geri iade etmesini istedi. Murat Ş., iddiaya göre yine bahanelere sarılınca polis memuru şahıs hakkında çevresinden araştırma yapmaya başladı.

GALATASARAYLI VEDAT İNCEEFE DE PARA KAPTIRDI

Polis memurunun yaptığı araştırmada kendisine uygulanan yöntemle Murat Ş.'nin Ataşehir'de bulunan bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulunan polis memuru şahsın organize bir şekilde güven vererek dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü, kendisi gibi birçok mağdur bulunduğunu ancak henüz resmi makamlara şikayette bulunmadığını ifade etti.Dolandırılanlar arasında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'nin de yer aldığı öğrenildi. Polis memuru şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK

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