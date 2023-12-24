Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı



Türkiye'nin 2023 yılındaki en kalabalık olan ilçeleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından hazırlanan listeye göre, İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Böylece İstanbul nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir olarak yerini aldı. İstanbul'daki bir ilçenin sahip olduğu nüfus, 57 şehri geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında Türkiye'deki en kalabalık ilçeleri açıkladı. Listedeki dikkat çekici ayrıntılardan birisi ise İstanbul'da nüfusuyla 57 şehri geride bırakan bir ilçe.

Peki listeye göre Türkiye'deki en kalabalık ilçeler hangileri?

İşte Türkiye'deki en kalabalık ilçelerin listesi.

İstanbul - Pendik

741.895

İstanbul - Bağcılar

744.351

Adana - Seyhan

792.536

İstanbul - Küçükçekmece

805.930

Gaziantep - Şehitkamil

839.553

Bursa - Osmangazi

884.451

Gaziantep - Şahinbey

936.351

Ankara - Keçiören

942.884

Ankara - Çankaya

949.265

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ İSE.

İstanbul'da Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla listenin zirvesinde yer alıyor. 977 bin 489 nüfusuyla 57 ilin nüfusunu geçti.