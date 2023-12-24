Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Türkiye'nin 2023 yılındaki en kalabalık olan ilçeleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından hazırlanan listeye göre, İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Böylece İstanbul nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir olarak yerini aldı. İstanbul'daki bir ilçenin sahip olduğu nüfus, 57 şehri geçti.
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Türkiye'nin 2023 yılındaki en kalabalık olan ilçeleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından hazırlanan listeye göre, İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Böylece İstanbul nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir olarak yerini aldı. İstanbul'daki bir ilçenin sahip olduğu nüfus, 57 şehri geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında Türkiye'deki en kalabalık ilçeleri açıkladı. Listedeki dikkat çekici ayrıntılardan birisi ise İstanbul'da nüfusuyla 57 şehri geride bırakan bir ilçe.
Peki listeye göre Türkiye'deki en kalabalık ilçeler hangileri?
İşte Türkiye'deki en kalabalık ilçelerin listesi.
İstanbul - Pendik
741.895
İstanbul - Bağcılar
744.351
Adana - Seyhan
792.536
İstanbul - Küçükçekmece
805.930
Gaziantep - Şehitkamil
839.553
Bursa - Osmangazi
884.451
Gaziantep - Şahinbey
936.351
Ankara - Keçiören
942.884
Ankara - Çankaya
949.265
TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ İSE.
İstanbul'da Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla listenin zirvesinde yer alıyor. 977 bin 489 nüfusuyla 57 ilin nüfusunu geçti.