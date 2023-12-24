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6 ülkeye vize muafiyeti: Turist sayısına büyük katkı yapacak

ABD, Bahreyn, BAE, Kanada, Arabistan ve Umman'a vize muafiyeti sağlandı. Kararın bu ülkelerden gelen turist sayısını % 20 artıracağını aktaran turizmciler, "Bu ülkeler çok harcama yapan bir profile sahip. En büyük katkı gelirde olur" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 08:24, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 08:13
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6 ülkeye vize muafiyeti: Turist sayısına büyük katkı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla 6 ülkenin vatandaşlarına, 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı. Kararın sektör açısından çok güzel bir gelişme olduğunun altını çizen turizmciler, "Vize hem bir maliyet kalemi hem de iş yükü. Vize muafiyeti olduğunda öne çıkıyorsunuz" dedi. Özellikle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Umman'dan Türkiye'ye sık uçak seferi olduğuna dikkat çeken turizmciler, "Bu ülkeler harcama potansiyeli çok yüksek turist barındırıyor. Aynı zamanda Türkiye'ye yakınlıkla da ciddi bir avantaj sağlıyor. Biz bu ülkelerden gelen turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz. En büyük sıçramanın ise Suudi Arabistan'da olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. ABD ve Kanada'dan gelen turist sayısına ek yüzde 20 katkı sağlayacağını aktaran turizmciler, İstanbul'un yanı sıra Kapadokya, GAP gibi bölgelere de bu durumun pozitif yansıyacağını kaydetti.

KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, vize muafiyetinin seyahat eden kişilere birçok avantaj sağladığı ve seyahat planlarını kolaylaştırdığını söyledi. Eresin, "Vize muafiyeti avantajları arasında en dikkat çekici olanı tatil, iş ve ticari faaliyetler için gereken süreçleri kolaylaştırması ve maliyetleri düşürmesi. O nedenle bu karar Türkiye'nin ana turizm pazarlarından biri haline gelen Ortadoğu ve Körfez bölgesinden gelen ziyaretçi sayısını artıracaktır" dedi. ABD ve Kanada'ya da vize muafiyeti getirilmesinin çok yerinde bir karar olduğunu anlatan Eresin, "Özellikle İstanbul'a yönelik turist trafiğini artıracaktır, dolayısıyla kültür turizmi için önemli bir adım. Özellikle sakin geçen kış döneminde kültür turları için önemli İstanbul, Kapadokya, Bursa gibi şehirlerimiz için önemli bir katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

90 GÜN SÜRELI MUAFIYET

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi: "Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

HARCAMA POTANSİYELİ YÜKSEK HARCAMA POTANSİYELİ YÜKSEK

W İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin son dakika rezervasyon yaptıklarına dikkat çekerek, "Bu ülke vatandaşlarının gelir durumu çok yüksek. Hafta sonu alışveriş için başka ülkelere gidiyorlar. Bu durumda ilk tercihleri de vizesiz ülkeler oluyor" dedi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, özellikle de Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısının ciddi oranda artacağını anlatan Arslan, "En yüksek katkı turizm gelirine olur. Hafta sonunda gelip alışveriş yapıp giderler. Bu dört ülkeden gelen turist sayısına yüzde 30'luk bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. ABD ve Kanada'ya sağlanan vize muafiyetinin de Türkiye'yi bu ülkelerde öne çıkaracağını aktaran Arslan, "Buradan gelenler 10 gün kalıyorlar. Sadece İstanbul değil, Kapadokya, GAP, Efes gibi yerleri de geziyorlar. Buradan gelen turist sayısına da yüzde 20 katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Betül ALAKENT

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