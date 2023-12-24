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Kars'ta 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 09:08, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 09:07
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Kars'ta 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte tipiden Merkeze bağlı 6, Akyaka'ya bağlı 3, Arpaçay'a bağlı 9, Digor'a bağlı 1, Selim'e bağlı 5 ve Susuz'a bağlı 9 olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapılı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu. Karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için birçok noktada çalışma yapıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını özellikle yüksek kesimlerde bulunan tipi olumsuz etkiliyor. Kapalı köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

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