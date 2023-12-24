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Gazze'deki saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 09:42, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 09:44
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Gazze'deki saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

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