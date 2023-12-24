Kars'ta AK Parti aday göstermeyecek
Kars'ta 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde AK Parti aday göstermeyip, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayını destekleyecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 09:50, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 10:16
Konuyla ilgili olarak MHP Kars İl Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde Kars'ta Ak Parti aday göstermeyip Cumhur ittifakı olarak MHP adayını destekleyecektir" denildi.