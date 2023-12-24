Kars'ta AK Parti aday göstermeyecek

Yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde Kars'ta Ak Parti aday göstermeyip Cumhur ittifakı olarak MHP adayını destekleyecektir" denildi.

Konuyla ilgili olarak MHP Kars İl Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net