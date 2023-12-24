İzmir'de 17 yaşındaki çocuk 'meyve bıçağıyla' öldürüldü

Olay, cuma akşamı saat 22.50 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan arkadaş grubundan Arda T. (17) ile Arda O. (16) arasında "küfürleşme" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan Arda O., arkadaşı Arda T.'yi meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Arda T., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Arda T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arda T.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Arda O. polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.