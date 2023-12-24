Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Cumhur'da ittifak genişledi
Cumhur'da ittifak genişledi
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Asgari ücrette kritik hafta
Asgari ücrette kritik hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Üniversiteler hayal satıyor!
Üniversiteler hayal satıyor!
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 11:26, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 12:23
Yazdır
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Enis Budak'ın naaşı Manisa'ya, Kemal Aslan'ın cenazesi Elazığ'a, Semih Yılmaz'ın naaşı Çorum'a, Abdulkadir İyem'in naaşı Gaziantep'e, Ahmet Arslan'ın cenazesi Yozgat'a, Cebrail Dündar'ın naaşı Mardin'e hava yoluyla uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurumların temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber