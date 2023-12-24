Üç gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde yanmış halde ölü bulundu

Olay, Alaplı'ya bağlı Çayköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül'den 3 gün boyunca haber alamayan ailesi tarafından köydeki akrabalarına haber verildi. Akrabaları evin içine girince, Akgül'ü salonda bedeninin yarısını yanmış halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yanmış yaşlı adamın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Hüseyin Akgül'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan, Akgül'ün yatağının yanında elektrikli ocağı olduğu tespit edildi.