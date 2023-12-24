Kalp krizi geçiren AK Partili belediye başkanı vefat etti
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinin AK Partili Belediye Başkanı İshak Birol, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 13:26, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 13:40
Çadırkaya Beldesinde bugün kalp krizi geçiren Belediye Başkanı İshak Birol, Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Birol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
59 yaşında vefat eden Birol'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.