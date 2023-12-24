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CHP'li Erol: Elazığ Milletvekili olarak terör bildirisine imza atıyorum

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı, CHP'nin ise imzasının yer almadığı terör saldırısını kınayan bildiriye ilişkin, "Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 15:05, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 15:01
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CHP'li Erol: Elazığ Milletvekili olarak terör bildirisine imza atıyorum

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve bunu her fırsatta gündeme getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin üniter yapısını ve devletin varlığını korumak için gözünü kırpmadan ölmeyi göze alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin şehit olmasını "siyasi propaganda" haline getirmenin asla doğru olmadığını belirten Erol, "40 yıllık terörle mücadelemizin 22 yıllık sürecinde tek başına iktidar olan AKP iktidarında terör meselesi ne yazık ki yanlış politikalardan dolayı çözülememiş hatta bu mesele derinleşmiştir." görüşünü paylaştı.

DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti döneminde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini ve yargılandığını anımsatan Erol, şunları kaydetti:

"Bu sürecin sonunda terör sorunu ortadan kalkmaya yüz tutmuş, terör örgütü ise dağılma noktasına gelmiştir. Hal böyle iken bugün yeniden terör örgütünün eylem yapabilir hale gelmesinin nedenleri ciddiyetle düşünülmelidir. AKP hükümeti, terör örgütünü nasıl bitirecekse ihtiyaç duyduğu desteği bildiriye yalnızca imza atılmasını isteyerek değil çözüm önerisini getirerek açıklamalıdır.

Ocaklara ateş düşerken, analar, babalar evlat acısı yaşarken, doğmamış çocuklar yetim kalırken siyaset yalnızca terör örgütünün bu eylemlerini kınayarak, acıları politik malzeme haline getirerek sonuç alamaz. Bu gerçeklere rağmen Mecliste ortak açıklanan bu bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin."

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