Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı

Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

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