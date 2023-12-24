Sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformu X üzerinden "@eosmk" isimli kullanıcı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk ve şehitlere hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabını inceleyerek kullanıcının O.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli O.K. düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 uzun namlu silah, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 kasatura ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "halk arasında endişe korku ve panik yaratmak", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı.