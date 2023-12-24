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DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı

DEM Parti tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla Diyarbakır'da organize edilen toplantıya ilişkin "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 17:30, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 17:35
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DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen kongrede "suç ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

42 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEM Parti tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında yapılan toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak "suç ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

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