İzmir'de Soyer, Antalya'da Uysal önde
2024 yerel seçimlere sayılı günler kala, ORC Araştırma'nın CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz adlı anket çalışması İzmir ve Antalya'da vatandaşlara soruldu. Ankette İzmir'de Tunç Soyer yüzde 47,9' la ilk sırada yer alırken Antalya'da ise yüzde 40,6 oran ile Ümit Uysal en çok tercih edilen adaylar arasında yer aldı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri birçok ilde sahalara inip, yerel seçimin nabzını tutuyor...
ORC Araştırma'nın yaptığı ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasından Tunç Soyer yüzde 47,9 anket oranıyla dikkat çekiyor
Yerel Seçimlerde Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden öne çıkan isim ise Yüzde 40,6 anket oranıyla Ümit Uysal oldu.
YEREL SEÇİM/ANTALYA
CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?
Antalya'da yapılan ankette oy oranları şu şekilde
Ümit Uysal yüzde 40, oy oranıyla anketlerde birinci
Çetin Osman Budak 29,1 oy oranıyla ikinci
Mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yüzde 24,2 ile üçüncü sırada yer aldı.
Antalya'da Mevcut Başkan Muhittin Böcek'in kırsalda oylarını koruduğu, merkez ilçelerde ise CHP ve Dem Parti seçmenlerinden ciddi bir oy kaybı yaşadığı görülmektedir.
YEREL SEÇİM/İZMİR
CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?
İzmir'deki adayların oy oranları ise şu şekilde
Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 47,9 ile anketlerde birinci sırada yerini korudu.
Adaylardan Musa Çam yüzde 17.2 oy oranıyla 2.ci sırada
Adaylardan Tacettin Bayır ise yüzde 14,1 oy oranıyla son sırada yer aldı.
Araştırma da,Tunç Soyer'in Chp ve Dem parti tabanını tamamen domine ettigi görülmektedir.
Soyer dışında öne çıkan aday olmamasının sebebinin,ithal aday endişesinden kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir.