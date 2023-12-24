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İzmir'de Soyer, Antalya'da Uysal önde

2024 yerel seçimlere sayılı günler kala, ORC Araştırma'nın CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz adlı anket çalışması İzmir ve Antalya'da vatandaşlara soruldu. Ankette İzmir'de Tunç Soyer yüzde 47,9' la ilk sırada yer alırken Antalya'da ise yüzde 40,6 oran ile Ümit Uysal en çok tercih edilen adaylar arasında yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 17:00, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 17:31
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İzmir'de Soyer, Antalya'da Uysal önde

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri birçok ilde sahalara inip, yerel seçimin nabzını tutuyor...

ORC Araştırma'nın yaptığı ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasından Tunç Soyer yüzde 47,9 anket oranıyla dikkat çekiyor

Yerel Seçimlerde Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden öne çıkan isim ise Yüzde 40,6 anket oranıyla Ümit Uysal oldu.

YEREL SEÇİM/ANTALYA

CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?

Antalya'da yapılan ankette oy oranları şu şekilde

Ümit Uysal yüzde 40, oy oranıyla anketlerde birinci

Çetin Osman Budak 29,1 oy oranıyla ikinci

Mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yüzde 24,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Antalya'da Mevcut Başkan Muhittin Böcek'in kırsalda oylarını koruduğu, merkez ilçelerde ise CHP ve Dem Parti seçmenlerinden ciddi bir oy kaybı yaşadığı görülmektedir.

YEREL SEÇİM/İZMİR

CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?

İzmir'deki adayların oy oranları ise şu şekilde

Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 47,9 ile anketlerde birinci sırada yerini korudu.

Adaylardan Musa Çam yüzde 17.2 oy oranıyla 2.ci sırada

Adaylardan Tacettin Bayır ise yüzde 14,1 oy oranıyla son sırada yer aldı.

Araştırma da,Tunç Soyer'in Chp ve Dem parti tabanını tamamen domine ettigi görülmektedir.

Soyer dışında öne çıkan aday olmamasının sebebinin,ithal aday endişesinden kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir.

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