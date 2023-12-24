İzmir'de Soyer, Antalya'da Uysal önde

İzmir'deki adayların oy oranları ise şu şekilde

CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?

Antalya'da Mevcut Başkan Muhittin Böcek'in kırsalda oylarını koruduğu, merkez ilçelerde ise CHP ve Dem Parti seçmenlerinden ciddi bir oy kaybı yaşadığı görülmektedir.

Mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yüzde 24,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Antalya'da yapılan ankette oy oranları şu şekilde

CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?

Yerel Seçimlerde Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden öne çıkan isim ise Yüzde 40,6 anket oranıyla Ümit Uysal oldu.

ORC Araştırma'nın yaptığı ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasından Tunç Soyer yüzde 47,9 anket oranıyla dikkat çekiyor

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