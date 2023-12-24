Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti yarın açılıyor

Bakan Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin açılışı öncesi pistte incelemelerde bulundu. Açıklamalarda bulunan Uraloğlu, konuşmasına Irak'ın Kuzeyinde, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde hainler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize; Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifalar dileyerek başladı.

"KALLEŞÇE SALDIRILARLA BİZİ ASLA YILDIRAMAYACAKLAR"

Hain saldırıların hesabının misli ile sorulacağının altını çizen Uraloğlu, "Şunu herkes bilsin ki; bu kalleşçe saldırılarla bizi asla yıldıramayacaklar. Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozamayacaklar. Ülkemizin büyümesine gelişmesine, yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti gibi kalkınma odaklı yatırımlarımıza engel olamayacaklar" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK 'DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP' ÜLKELERİNDEN BİRİ"

"Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı da yüzde 270 artışla günümüzde 1.813'e ulaştırdık." diye konuştu.

"HAVACILIK ALANINDA BÖLGESİNDE LİDER, 'KÜRESEL BİR HAVACILIK MERKEZİ' OLDUK"

Türkiye'nin aynı zamanda havacılık alanında bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduğuna da vurgu yapan Uraloğlu, "Ülkemiz geçtiğimiz yıl yani 2022 yılında, Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında; Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, Dünyada ise 6. sıraya yükseldi. 2022 yılı yolcu trafiği bazında ise 3 Havalimanımız Avrupa'da ilk 20'de, Dünya'da ise ilk 50'de yer aldı. İstanbul Havalimanımız Avrupa'da 1., Dünya'da 7. sıradadır" şeklinde konuştu.

"SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANIMIZIN HAVA TRAFİK KAPASİTESİNİ EN AZ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlardan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duyduğunu ve bu kapsamda çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, "2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21'lik bir artış olacaktır" açıklamasında bulundu.

"YENİ PİSTİMİZİ İNİŞ, ESKİ PİSTİ İSE KALKIŞ AMACIYLA KULLANACAĞIZ"

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Türkiye'de İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız" diye konuştu.

"2.PİST İLE EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR BİLE SABİHA GÖKÇEN'E İNEBİLECEK"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan çalışmaları aktaran Uraloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Altyapı ile birlikte hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin m2 kapalı alana sahip tüm üstyapı tesislerini de çağın en son teknolojisiyle yeniledik.

91 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulemiz 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren yaklaşık 1 yıldır tüm hava trafik sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir.

İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2.pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir.

Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin m2 orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin m2 kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik"

"ÖNCE PİST YAPILDI SONRA YENİ TERMİNAL BİNASI YAPILACAK"

Uraloğlu, 2. pisti mevcut pistten 540 metre daha uzun inşa ettiklerini belirterek, "Pistin TEM Otoyolu ile D100 Bağlantı Yolu üzerinden geçebilmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu kapasitesini artıracak olan Yeni Terminal Binasının yapılabilmesini teminen; 1.520 metre uzunluğunda ve çift tüplü geliş-gidiş trafiğin akışını sağlayacak TEM Bağlantı tünelini de inşa ettik" dedi.

"TÜNELLER SAYESİNDE HAVALİMANINA HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM"

Sosyal medyada 'dağ olmayan yere tünel yaptılar' diye eleştirilerde bulunan tünelin de bu tünel olduğunu ifade eden Uraloğlu,"TEM Bağlantı Tüneliyle birlikte; 1.636 metre uzunluğunda Kemiklidere Islahı Tüneli'ni, 960 metre uzunluğunda kargo ve hangar alanına ulaşım için Karayolu Tüneli'ni ve 838 metre uzunluğundaki Orta Apron Tüneli'ni de inşa ettik" şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRİDE BULUNANLAR TÜNELLERİ KULLANARAK HAVALİMANINA ULAŞACAK"

Tünel hakkında sosyal medyadan gelen eleştirilere de yanıt veren Uraloğlu, "2. pistimizin yapımı esnasında pistin altından geçen tüneller ile ilgili yapılan eleştirileri üzülerek takip ettik. Şimdi ise o tünellerin ne işe yaradığını daha iyi anlamışlardır diye düşünüyorum. Umarım o eleştirileri yapanlar bu tünellerimizi kullanarak havalimanımıza daha hızlı, konforlu ve emniyetli bir şekilde ulaşım sağlarlar" değerlendirmesinde bulundu.

"TRABZON YENİ HAVALİMANI PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Yapımı devam eden havalimanlarında gelinen son noktayı aktaran Uraloğlu, Çukurova Bölgesel, Yozgat ve Bayburt - Gümüşhane Havalimanlarının inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirterek, "Bunların yanında giderek artan yolcu ve yük sayıları göz önüne alındığında yolcu ve yük taşıma operasyonlarının emniyetle ve aksamadan yapılabilmesi için canla başla çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

"ANTALYA HAVALİMANI YOLCU KAPASİTESİ 80 MİLYONA ÇIKACAK"

Dünyanın önemli turistik merkezlerinden birinin de Antalya olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik yatırım çalışmalarımız da hızla sürüyor. Antalya Havalimanımızın 35 milyon yolcu olan mevcut havalimanı kapasitesini yılda 80 milyon yolcuya çıkarıyoruz. Üstelik bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştiriyoruz ve yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığı olarak toplam 8 milyar 555 milyon avro kira alacağız" diye konuştu.

"ESENBOĞA HAVALİMANI'NA 3.PİST YAPILACAK"

Geçen yılın aralık ayında Esenboğa Havalimanı'nın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel işbirliği ihalesini yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 297,5 milyon avro yatırım gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamındaki yatırımlar tamamlandığında Esenboğa Havalimanı'mızın kapasitesi yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve havalimanımız 3. pistine kavuşacak"

"HATAY HAVALİMANI'NDA PAT SAHALARI ÇALIŞMALARI 21 KASIM'DA BAŞLADI"

Uraloğlu konuşmasında ayrıca, 'asrın felaketi' 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işine ait ihaleyi de gerçekleştirerek 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladıklarını hatırlattı