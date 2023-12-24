Karabük'te 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Hasan, Hacer, Meriç ve Harun Berat Albayrak ile Hanife Durak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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