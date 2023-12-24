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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine geri sayım: 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İşte derbiden öne çıkan notlar ve 11'ler...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 18:09, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 18:11
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine geri sayım: 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla 2079 Galatasaray taraftarı, takımını deplasman tribününde destekleyebilecek.

AYNI PUANI TOPLADILAR

İki ekipte ligde çıktıkları 16 maçta, 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşarken 43'er puan topladı. Derbi haftasına sarı-lacivertliler averajla liderlik koltuğunda girerken, sarı-kırmızılılar ise ikinci basamakta.

EKSİKLER

Sakatlıkları süren Becao ve Zajc'ın yanı kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Serdar Aziz grip olduğu için kadroda yok.

Galatasaray'da tek eksik Sergio Oliveira.

HAKEMLER

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak kritik maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, derbiyle tarihte 398. kez mücade etmiş olacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe:

Livakovic

Osayi-Oosterwolde-Djiku-Ferdi

Crespo, İrfan Can

Cengiz-Szymanski-Tadic

Dzeko

Galatasaray:

Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper

Torreira-Kerem D.

Kerem A., Ziyech, Mertens

Icardi

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