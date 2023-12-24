İstanbul'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Cumhur'da ittifak genişledi
Cumhur'da ittifak genişledi
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Asgari ücrette kritik hafta
Asgari ücrette kritik hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Genç Kadın ve Demokrasi Vakfı (Genç KADEM) öncülüğünde, Filistin'e destek amacıyla "Hanzala Yüzünü Dönecek, Filistin'de Zulüm Bitecek" eylemi düzenlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 19:00, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 18:18
Yazdır
İstanbul'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Genç KADEM'in öncülüğünde, Genç ÖNDER, Diyanet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Öğrenci Birliği, Kevser Eğitim Vakfı, Evrensel Hafızlar Derneğinin (EHAD) katılımıyla Sultanahmet'te yapılan etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Burada grup adına açıklama yapan KADEM İletişim Direktörü gazeteci Semanur Sönmez Yaman, bugün Gazze'ye yönelik saldırıların 78. günü olduğunu belirterek, Filistinlilerin bu zulmü 75 yıldır yaşadıklarını söyledi.

Bu olayın 7 Ekim'de başlamadığını anlatan Yaman, "Bu zulmün en büyük tanıklarından birisi de Hanzala. Gerçek bir karakter değil, çizgi bir karakter ama 1969 doğumlu. 10 yaşındayken Filistin'de evi işgal edilerek sürgüne gitmek zorunda kalan Naci El Ali'nin yarattığı bir karakter. Bu karakter 54 yıldır arkası dönük çünkü dünyaya küskün." ifadelerini kullandı.

Yaman, "Hanzala" isimli çizgi karakterin küskün olmasının yanı sıra bir yere baktığını ve baktığı yerin de orada yaşanan zulüm olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında bu bize bir hedef gösteriyor. Bizim gençlerimiz de dediler ki; Hanzala güzel bir sembol ve biz onunla bir şeyler yapmak istiyoruz. Hanzala duruşunu biliyorsunuz arkası dönük ve elleri arkadan bağlamıştır. Bu bir insanlık nöbetidir. Gençlerimiz de bu insanlık nöbetini Hanzala'dan alıp Sultanahmet Meydanı'nda devam ettirmek istedi ve 'Evet buradayız ve biz insanlık nöbeti tutuyoruz' diyorlar. 'İnsanlık nöbeti sonunda da gerçekten insanlık kazanacak' demek için buradayız."

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı avukat Helin Görgül de şu anda uluslararası hukuk kurallarının tamamen çiğnendiği ve hukukun bittiği bir yerde olduklarını belirtti.

Projenin küratörü tasarımcı Gülşah Serin Sünbül, "İnsanlık nöbeti" adı altında bu projeyi başlattıklarını anlatarak, "Buradaki amaç Hanzala bir çocuk ve orada vefat edenlerin yüzde 5'i çocuk olarak tanımlanıyor. Aslında Hanzala da orada temsil edilen çocuklardan sadece bir karakter. Ama Hanzala'nın arkasını dönmesinin sebebi, Hanzala insanlığa küs, arkası o yüzden dönük. Biz de o yüzden 'Hanzala yüzünü dönecek ve Filistin'de zulüm bitecek' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, alana getirilen büyük boy Hanzala karikatürüne, Filistin bayrağının renklerinden oluşan kumaş parçaları yapıştırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber