Ardahan'da okullara kar engeli

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.