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5 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 22:02, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 22:03
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5 ilde eğitime kar engeli

Kar yağışının etkili olduğu 4 ilde okullar tatil edildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Bir tatil haberi ge Kastamonu'dan geldi. Kennte taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Erzurum'un 10 ilçesinde eğitime 1 gün ara

Erzurum'un Palandöken, Aziziye, Yakutiye, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ağrı'da da eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak

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