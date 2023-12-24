Ardahan'da okullara kar engeli
Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 18:28, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 18:29
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.