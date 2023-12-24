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Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 savaş uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 uçağını vurduklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 18:43, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 18:44
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Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 savaş uçağını vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'da Hmelnitski bölgesinde Starokonstantinov Askeri Hava Üssü'nde Norveç üretimi "NASAMS" ve Fransa üretimi "Crotale-NG" hava savunma füze sistemlerini vurduğu belirtilen açıklamaya göre, Kirovograd bölgesindeki Kanatovo ve Dnipro askeri hava üslerindeki Ukrayna ordusunun havacılık ekipmanları, uçuş navigasyon sistemleri ve havacılık mühimmatı imha edildi.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, "Zaporijya bölgesinde Odarovka, Şirokoyoe yerleşim birimleri ve Dnipropetrovsk bölgesinde Grigorovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 savaş uçağını vurduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 49 İHA da düşürüldü.

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