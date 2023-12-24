İstiklal Caddesi gaz kaçağı nedeniyle bir süre yaya geçişine kapatıldı

İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde doğal gaz sızıntısı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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