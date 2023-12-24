5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Cumhur'da ittifak genişledi
Cumhur'da ittifak genişledi
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Asgari ücrette kritik hafta
Asgari ücrette kritik hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada demir çubukla dövülen ve 3 gündür hastanede tedavi gören Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 20:00, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 20:00
Yazdır
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'in Konak ilçesinde 21 Aralık günü iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, konuşmak için Eşrefpaşa semtindeki bir kafeteryada bir araya geldi.

İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde demir çubukla dövülen DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Dicle, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber