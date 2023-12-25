25 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerin son gününde Genel Kurul'a başkanlık edecek.

(TBMM/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2024 yılı bütçesi üzerine yürütme adına konuşma yapacak.

(TBMM/12.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen anma törenine katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Üzüm Çarşısı ve Mimar Sinan Restorasyon Alanı'nı ziyaret edecek, Millet Bahçesi Açılış Töreni ve 100. Yıl Millet Camisi açılışına katılacak.

(Isparta/11.00-14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu ile Gaziantep'teki Hüsniye Özdemir İmam Hatip Ortaokulu, Gaziantep Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "40 Bin Bisiklet Dağıtım Töreni"ne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/11.00/Gaziantep/12.30-16.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

(TBMM/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında, Ulusal Su Kurulu'nun ilk toplantısı yapılacak.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin kazanç yapısı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Avrasya Salonu'nda "Sanat Etkinliği ve Sergi" açılış programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

(İstanbul/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'de 18. hafta ve sezonun ilk bölümü Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Antalya/17.00/Mersin/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası ve sezonun ilk yarısı Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK-Boluspor ve Eyüpspor-Erzurumspor FK maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/14.00/Çorum/17.00/İstanbul/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesi Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)