Amasya'da yoldan çıkarak çamura saplanan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Amasya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak, çamura saplanması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 07:33, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 07:47
Tokat'tan Tekirdağ'a giden Hüseyin Y. idaresindeki 60 BR 88 plakalı yolcu otobüsü, Aydınca mevkisinde yoldan çıkarak çamura saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.