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Kalleş pusuda İsrail parmağı

ABD ve İsrail, modern silahlar verdiği teröristleri Suriye'de özel eğitimden geçirdi. Üslerimizin konumları uydudan hainlere iletildi. Saldırıda İsrailli albay da aktif rol aldı

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 07:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 09:01
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Kalleş pusuda İsrail parmağı

Türkiye Gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre: Türkiye'nin yüreğini yakan son iki gündeki kalleş saldırıların arkasında hangi güçlerin olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma planı Suriye'de yapıldı. Kamışlı'daki terör toplantısında Zap, Hakurk, Gara, Metina bölgelerindeki 7 nokta için eylem kararı alındı. Saldırıyı yöneten Welat, Hüseyin ve Helmet kod adlı teröristler Kamışlı'ya bağlı Dırbesiye'deki Rubaria askeri üssünden teknolojik donanım ve silahları ile birlikte Sincar'a getirildi. Özel Kuvvetlerin emekli komutanlarından Mithat Işık "Koalisyon ve PKK-YPG Irak'taki saldırının tatbikatını Suriye'de gerçekleştirdi. Deyrizor ve Kamışlı'daki tatbikatların ardından, teröristleri gece görüş dürbünleri ve karda batmayan botlar dahil modern askeri donanım ve GPS desteği ile sahaya sürdüler" dedi. Saha kaynakları Suriye'nin kuzeyinde görevli bir İsrail albayı ile üç MOSSAD ajanının da eğitim ve saldırı sürecinde aktif rol aldığını dile getirdi.

UYDU PKK'NIN HİZMETİNDE

PKK'nın Irak saldırısından birkaç gün önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Corella PKK kontrolündeki Kamışlı'ya geldi. PKK-YPG ile koalisyon güçlerinin gizemli tatbikatlarının sürdüğü günlerde işgal hattını ziyaret eden Corella, terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e destek sözü verdi. Emekli komutan Mithat Işık "Suriye'deki tatbikatların hedefinde Türkiye'nin olduğu Irak saldırılarıyla gün yüzüne çıktı" diye konuştu. ABD ve müttefiklerinin 8 yıl boyunca Suriye'ye yığdığı silah ve teçhizata dikkat çeken Işık "Batılı güçler, Türkiye'nin bölgede aldığı inisiyatiften rahatsız. Ordumuz bu yıl, her kış boşalttığı geçici üs bölgelerinden çekilmeme kararı aldı. Terör cephesi, kar ve tipiyi fırsat olarak gördü. Uluslararası koalisyondan eğitim, silah, cephane ve teçhizat alan teröristlere kesintisiz uydu desteği sağlandı. Uydudan verilen koordinat ile Zap, Hakurk, Gara, Metina'daki üs bölgelerine sızdılar. Aldıkları talimat ve uydu verileri ışığında saldırdılar" ifadesini kullandı.

İSRAİL'DE YALAN RÜZGARI

12 şehit verdiğimiz saldırılar Gazze'de soykırım yapan İsrail'de de büyük yankı buldu. İsrail medyası, Türkiye'nin PKK kampları ve petrol tesislerine yaptığı operasyonları 'sivil kıyımı' diye lanse etti. Saha kaynakları, Kamışlı ve Aynel Arab'ta iki üssü olan İsrail'in, PKK'ya özel eğitim verdiğini belirtti. Emekli Albay İlhan Yılmaz Cömert "İşgal rejiminin Irak'ta da güçlü alt yapısı var. İsrail ve müttefikleri hem Gazze'yi gündemden düşürmek hem de Gazze'ye sahip çıkan Türkiye'ye mesaj vermek için terör örgütünü yönlendirdi" dedi.

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