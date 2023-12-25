'İnşaata' dönüşüm dopingi

Yeni Şafak Gazetesinden Mehmet Ali Porto ve Merve Sefa Akıntürk'ün haberine göre: İstanbul'un dönüşümü için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile toplamda 350 bin konut dönüştürülecek. Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek verilecek. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası da uygun şartlarda kredi şeklinde verilecek. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. 100 binadan 500 hak sahibi ile ilk sözleşmeler imzalandı. Böylece, proje fiilen başlamış oldu.

PİYASA OLUMLU KARŞILADI

Uzmanlara göre dönüşüm, inşaat sektörünü de hareketlendirecek. Gayrimenkul Uzmanı Gökhan Gerek, "Sektörün ihtiyacı olan bir kampanyaydı. Halk için avantajlı bir süreç olacak. Piyasaya da olumlu yansıyacaktır. Türkiye genelinde her yıl 700 bin konuta ihtiyacımız oluyor. Konut ihtiyacımız çok fazla olduğu için bu projelerle konut sayımız artacak. Enflasyon bazında normal artışlarla stabil bir düzen sağlayabileceğiz. Fahiş fiyatların da önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, istihdam kapısı açılacak. Yatırımlar mutlaka ülke ekonomisine de yansıyacak" dedi.

FİYAT ARTIŞ HIZI DURACAK

Arsa ve Ev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk de, "Yıllardır ekonomik bir sorundu. Hem müteahhit açısından hem de vatandaşlar açısından sıkıntı söz konusuydu. Bu kampanya ile özellikle ekonomik kısmı çözüldüğü için sürecin tartışılamayacak kadar hızlı ilerleyeceğini net olarak söyleyebiliriz. İstanbul'daki en önemli sorun yeni konut üretemiyor olmamız. Stok sayımız azaldıkça fiyatlar artıyor. Yeni konut dahil edebileceksek süreç içerisinde, ben de fiyat artış hızının duracağından eminim" diye konuştu.

İstanbul'un hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan ise, "Piyasanın, İstanbul'un ve vatandaşlarımızın böyle bir desteğe ihtiyacı vardı. Deprem öncesinde inşa edilmiş yapıların, dönüşüme hız verilmesi noktasında gerçekten çok önemli bir proje olarak görüyorum. İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayılacak bir proje olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu da, "Açıklanan kredi de hem piyasaya hem vatandaşa olumlu yansıyacak. Kentsel dönüşüm hızlanacak. Anadolu yakasına baktığımızda Tuzla, Pendik, Maltepe'nin sahil kesimleri Kuzey Marmara fay hattına yakın olduğu için ciddi risk teşkil ediyor. Devletin katkısı bu açıdan çok mühim. Özel teşebbüslerin ve mülk sahiplerinin de destek vermesi çok önemli" dedi.

50+1 İLE SORUN ÇÖZÜLDÜ

İstanbul'da kampanyanın farklı ilçelere de yayılacağını belirten Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen, "Pendik, Üsküdar, Bağcılar gibi ilçelerin dışında Gaziosmanpaşa gibi yerlerde de kampanyalar başlayacaktır. Rezerv alanları da sektöre yüklenici güç olacak. Öncelik Marmara denizine kıyısı olan ilçeler olacak. 50+1 ile birlikte sorun da aşılmış oldu. Ancak burada kredi imkanlarının genişletilmesi, kredi faiz oranları ve zamanın yayılımı önemli. Süreç bu şekilde daha da hızlanır. Kampanya kapsamında TOKİ'nin dışında vatandaşın da kendi evini yeniliyor olması sektöre hareketlilik katacak" dedi.

VATANDAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam da, kampanyanın ev sahibi olmak isteyenler için fırsat niteliğinde olduğunu belirtti. Akçam şunları söyledi: "Genel anlamda Yarısı Bizden' kampanyası güzel ve konut sahibi olmanın zor olduğu şu imkanlarda yerinde bir kampanya. Kişiye birçok ayrıcalık tanıyor. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL tahliye desteği verilecek olması, bunun yanı sıra kredi ödenmesinin evler bittikten sonra başlayacak olması ve ilk 2 yıl faiz ödenmemesi açıkçası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için fırsat."

BUGÜNDEN SONRA YOĞUNLUK BAŞLAR

Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Nexonya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural ise, şunları kaydetti: "İstanbul'da konut projelerinde ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm projelerine odaklanıyoruz. 2024 yılında Gebze ve Pendik'te iki yeni proje daha hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm projeleri ürettiğimiz için kampanya sonucunda yeni inşaat projelerinden ziyade kentsel dönüşüm projelerine daha çok odaklanacağımız bir 2024 yılı geçireceğiz. Sektörde yaşanan tıkanıklığın çözümü için önemli bir atılım oldu ve bugünden itibaren başvurularda bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz."

İLK TEMELLER ATILDI

İstanbul Kentsel Dönüşüm Yıkım Programı kapsamında da 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1.096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1.570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temelleri atıldı. Bunun yanı sıra İstanbul'da 100 bin sosyal konut ve belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa edilerek, dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak.