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Kalkan-4 operasyonlarında 192 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen Kalkan-4 operasyonlarında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 08:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 08:46
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Kalkan-4 operasyonlarında 192 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Antalya ve İzmir'in de yer aldığı 37 ilde jandarma ve polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-4 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonlara ilişkin görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.

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